En vivo Arsenal vs Brighton & Hove vea el minuto a minuto del partido Arsenal vs Brighton & Hove de la Liga de Inglaterra. Goles, alineaciones y resumen del partido.Fuera de lugar, Brighton and Hove Albion. Billy Gilmour intentó un pase en profundidad pero Pascal Groß estaba en posición adelantada.disparo que sale desviado de Lewis Dunk (Brighton and Hove Albion) Disparo con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Igor Julio.

Tiro atajado raso al centro del arco. Emile Smith Rowe (Arsenal) Disparo con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Leandro Trossard con un pase de cabeza.¡Gol! Arsenal 2, Brighton and Hove Albion 0. Kai Havertz (Arsenal) zurdazo desde el lado izquierdo dentro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Eddie Nketiah.disparo que sale desviado de Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) disparo de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pascal Groß con un centro al áre





El Betis eliminado de la Europa League tras perder ante el RangersEl Betis vivió un drama en el Benito Villamarín, escenario de su eliminación de la Europa League de fútbol tras perder 2-3 ante el Rangers en un final de la última jornada en el que el Brighton y el West Ham consiguieron el liderato de sus grupos y el Atalanta confirmó el suyo con una contundente victoria frente al Rakow (0-4).

Expertos dicen que Colombia debe construir un sistema tributario más competitivoTras la decisión de la Corte, expertos dicen que el país se debe enfocar en construir un sistema tributario mucho más competitivo. En semana volátil, el dólar en Colombia subió apenas $30. Este viernes la divisa estadounidense terminó al alza y volvió a superar la barrera de los $4.100 en la jornada. Se equivocaría mucho la Casa de Nariño de continuar un camino de enfrentamiento con la Justicia, en especial con la Corte Constitucional. Sin un tangible entusiasmo ciudadano y con dificultades en su trámite parlamentario, le llegó el momento al Gobierno de reconsiderar las reformas. Vea y descargue aquí la edición digital de Portafolio fin de semana. Salario mínimo 2024: proponen que sea de $2 millones, pero eliminando las primas. La idea es de Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y quien agrega que otras ayudas que se deberían quitar. Goiko Lobet, CEO de GrowPro, aseguró que el mercado del país está creciendo. Malta se consolida como el segundo destino de interés.

En vivo Copenhague vs Galatasaray minuto a minuto de la Champions LeaguePartido entre Copenhague vs Galatasaray en el estadio Parken de la ciudad de Copenhagen por el torneo Champions League

Medellín vs. Nacional EN VIVO: Siga la transmisión del partido y el minuto a minuto aquí⏰90+4' G⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️L de Jader Gentil ⚽️ DIM_Oficial 2-1 nacionaloficial 🏟 Atanasio Girardot 🏆 Grupo B - Cuadrangulares 🗓 Fecha 2 📻 Siga la transmisión del partido por El Fenómeno del Fútbol y el minuto a minuto aquí:

Nacional vs. Millonarios: mire en vivo el minuto a minuto de la finalVerdolagas y embajadores definen el título esta noche en el Atanasio Girardot.

