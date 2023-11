En prisión viví la experiencia más desagradable que puede existir: Valenciano

Anthony Zambrano, descalificado en los 400 metros de Juegos Panamericanos, que ha hablado con desparpajo, relajado, abierto y hasta altivo, por momentos, en las diferentes entrevistas que ha concedido sobre el arresto que vivió entre lunes y martes en“Cuando ya estaba ahí, a punto de ir a la audiencia, que estaba pensando lo que pasaría, le hablé a mi mamá y le pedí: si me sacas de esta, te prometo que nunca más…”, expresa Valenciano con un nudo en la garganta...

“Yo no puedo volver a cag… (embarrarla). Así de sencillo. Y tengo que cumplir con los compromisos que hice, que firmé en la corte. ¿Cuáles? Estar dispuesto a que me hagan una prueba de orina, un ‘antidoping’, en cualquier lugar que me encuentre en el momento que ellos quieran. Cuando eso termina, llega la corte y me da una citación.

‘El Gordo’, como le siguen llamando algunos de sus amigos más cercanos, afirma con cruda franqueza que “no es fácil dejar totalmente el licor” para una persona como él que lleva mucho tiempo tratando de gambetearlo. “Eso es lo que no entiende la gente y por eso critica como si nada, todo lo ven fácil, porque ellos no están en el cuerpo de otro, ellos no tienen la enfermedad, para ellos es sencillo analizar y juzgar”, expresa. headtopics.com

Acostumbrado a la popularidad en Colombia y en muchas partes de la Florida, donde se encuentra con colombianos que lo reconocen fácilmente, Valenciano se sintió más solo que nunca. Nadie lo identificó. Todos se comunicaban en inglés. Solo entabló conversación con un señor que le lanzó un interrogante que lo corchó.

Aunque sabe que le siguen disparando críticas, hubo una en especial que lo tocó y lo hizo salir a dar la cara ante los medios, lo reconforta la gran cantidad de mensajes de aliento y apoyo que recibió de familiares, amigos y aficionados al fútbol.“Un comentario que vi en redes sociales, de alguna manera me hizo salir a hablar y desmentir. headtopics.com

¿Qué hiciste Bombardero?: Iván René Valenciano, ex goleador juniorista, fue arrestado en Estados UnidosIván René Valenciano fue arrestado en Estados Unidos por ir conduciendo en estado de embriaguez, según el reporte de las autoridades Leer más ⮕

EL HERALDO: 90 años de una historia escrita para perdurar en el tiempoFundado en 1933, Juan B. Fernández Ortega, Alberto Pumarejo Vengochea y Luis Eduardo Manotas sacaron el 28 de octubre la primera edición del diario que se convertiría en el Líder en la Costa, que celebra nueve décadas de trayectoria. Leer más ⮕

El alcohol, el peor enemigo de Iván René ValencianoEl futbolista colombiano jugó para el Atlético Bucaramanga en el año 2000. Leer más ⮕

Así quedó el carro de Iván René Valenciano tras el choqueEl carro sufrió algunos daños, y por eso hay quienes ponen en duda la versión que dio la esposa de Iván René Valenciano. Leer más ⮕

Iván René Valenciano: se conocieron imágenes del accidente en el que estuvo involucrado el exfutbolistaEl exfutbolista colombiano habría confesado que no es un tema de drogas. Aquí en Lo Sé Todo les mostramos las imágenes en exclusiva. Leer más ⮕

Iván Valenciano: “Hay entrenadores que toman vino, el que tiene que cuidarse es el deportista”Iván René Valenciano habló con NTN24 sobre su noche en la cárcel y el estado de sus documentos en Estados Unidos. Lea más. Leer más ⮕