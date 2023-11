Empieza 'operación limpieza' en Santa Fe: revelan primera salida para el 2024

Con la eliminación en liga casi confirmada, el club ya trabaja en la confección de la nómina para el próximo año.. Por segunda vez consecutiva, el 'cardenal' no jugará cuadrangulares, por lo que los directivos piensan en el futuro inmediato para cambiar esa negativa senda.

La primera decisión que se había dado a conocer este martes 31 de octubre, fue la de enviar anticipadamente a vacaciones al plantel entero, excepto a tres jugadores (Hugo Rodallega, Harold Rivera y Yilmar Velásquez).

Sumada a esa noticia, este miércoles se conoció otra que seguro hará ruido en la hinchada de Santa Fe. Aunque todavía falta una fecha para terminar la participación del club en 2023, la mente está puesta en la siguiente temporada. En esa línea, el entrenador Pablo Peirano trabaja de la mano de Eduardo Méndez y el resto de la directiva para confeccionar la nómina del 2024. headtopics.com

"Queda el sinsabor de que no pude llegar a una final con el equipo o conseguir algo (...) Me acerqué a hablar con el presidente y me dijo que no me iban a tener en cuenta para el siguiente semestre. Me dijo que había tomado la decisión el cuerpo técnico que está ahora y listo. Ya uno más o menos sabía, también por el año que tuvimos, donde no se dieron las cosas.

De esta manera, Christian Marrugo le pone punto final a su segunda etapa en Independiente Santa Fe. La primera había sido entre 2006 y 2007. Desde su llegada en enero de 2023, jugó 43 partidos con un balance de dos goles y seis asistencias. headtopics.com

