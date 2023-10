El “Tiempo de otros” del artista Nicolás Mejía

ESTA EXPOSICIÓN lleva a reflexionar sobre la falsedad y superficialidad en las emociones.

Esta exposición es un retrato de lo que para él es la sociedad contemporánea, y lleva a reflexionar sobre la falsedad y superficialidad en las emociones, en las relaciones y su fragilidad presentada en las redes sociales, sustituyendo imágenes superfluas por la realidad en sí misma.

“Mejía pone de manifiesto en su trabajo el poder de la imagen. Las imágenes manipulan nuestras experiencias, al punto que una imagen sustituye la realidad. Analiza el tiempo que invierten muchas personas en pensar en la edición y la publicación de fotos de actos cotidianos retocados que se transforman en una serie de imágenes que confirman lo que se hace, desde actos mínimos hasta escenas íntimas que se publican en las redes como nuevos hábitos de consumo. headtopics.com

“El mensaje que transmite con su obra es que tenemos que aprender a ser auténticos, a valorar lo que somos, lo que tenemos, nuestra forma de ser y nuestra personalidad. De lo que habla este trabajo es a que la distorsión no nos lleve a perdernos en lo que no somos y con la cual no nos identifiquemos. En que debemos ser lo que somos”, refiere.

Cada trazo transmite una sensación de turbulencia interna y una lucha profunda y compleja, y expone cómo las relaciones sociales están mediatizadas por las nuevas tecnologías de comunicación y la publicidad. headtopics.com

“Lo que quiero transmitir con mi trabajo son varias cosas que me generan inquietud: la primera es el afán que tenemos la mayoría de las personas en manipular o distorsionar nuestra personalidad o entorno debido a la gran presión que ejerce la sociedad.

