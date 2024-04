El segundo semestre de la Liga BetPlay del fútbol colombiano en 2023 tuvo un cuadrangular semifinal muy emotivo, donde estuvieron Independiente Medellín, Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali. Al final, el ‘Poderoso de la Montaña’ se impuso, para clasificar a la gran final, que terminaría perdiendo ante Junior de Barranquilla. Lea también.

Video | Futbolista del Barcelona no soportó los insultos y encaró a un aficionado Lo paradójico de todo es que, menos de seis meses después, estos mismos elencos de tradición y abolengo en el fútbol colombiano están sufriendo por clasificar una vez más a la instancia definitiva. América de Cali, de momento, tiene en su poder el octavo puesto, con 19 puntos; sin embargo, lo escoltan Millonarios y Nacional, ambos con 19 unidades pero una peor diferencia de goles, y Medellín, que registra 18 punto

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



vanguardiacom / 🏆 4. in CO

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

En vivo Deportes Tolima vs Independiente Medellín minuto a minuto de la Liga BetPlayPartido entre Manchester United vs Everton en el estadio Old Trafford de la ciudad de Manchester por el torneo Liga de Inglaterra

Fuente: futbolred - 🏆 23. / 51 Leer más »

En vivo Independiente Medellín vs Once Caldas minuto a minuto de la Liga BetPlayPartido entre Luton Town vs Nottingham Forest en el estadio Kenilworth Road de la ciudad de Luton por el torneo Liga de Inglaterra

Fuente: futbolred - 🏆 23. / 51 Leer más »

En vivo Equidad vs Independiente Medellín minuto a minuto de la Liga BetPlayPartido entre Patriotas Boyacá vs Junior en el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja por el torneo Liga BetPlay

Fuente: futbolred - 🏆 23. / 51 Leer más »

Equidad e Independiente Medellín se enfrentan en la Liga BetPlay DimayorEquidad e Independiente Medellín se enfrentaron en la fecha 13 de la Liga BetPlay Dimayor. Ambos equipos buscaban los tres puntos para asegurar su lugar en los cuadrangulares semifinales. Equidad llegaba tras una derrota por goleada ante Atlético Bucaramanga, mientras que Medellín también cayó en casa ante Once Caldas. El partido comenzó parejo, con ambos equipos buscando ser sólidos defensivamente.

Fuente: futbolred - 🏆 23. / 51 Leer más »

Águilas Doradas e Independiente Santa Fe se enfrentan en la Liga BetPlay DimayorÁguilas Doradas e Independiente Santa Fe se enfrentaron en el cierre de la jornada dominical de la fecha 13 de la Liga BetPlay Dimayor. El partido era importante para ambos equipos, ya que buscaban sumar puntos de cara al final del campeonato. Antes de este encuentro, el equipo local venía de perder ante Deportivo Pereira, mientras que los cardenales empataron ante Deportes Tolima. El partido comenzó de manera polémica, ya que el árbitro no consideró una expulsión para Santa Fe después de una acción peligrosa de Hugo Rodallega. El VAR no intervino en la revisión.

Fuente: futbolred - 🏆 23. / 51 Leer más »

En vivo Independiente Medellín vs América minuto a minuto de la Liga BetPlayPartido entre Liverpool vs Brighton and Hove Albion en el estadio Anfield de la ciudad de Liverpool por el torneo Liga de Inglaterra

Fuente: futbolred - 🏆 23. / 51 Leer más »