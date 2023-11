El presidente de Colombia critica la política monetaria restrictiva del Banco de la República

La regla fiscal establece las limitaciones del manejo de los recursos públicos para garantizar unas finanzas sanas para el Estado. Este es un mal mensaje a los prestamistas del Estado.Cada vez que hay malas noticias económicas, el presidente de la República, Gustavo Petro, sale en contra del Banco de la República y su política monetaria restrictiva, así como de la regla fiscal, una norma encargada de mantener sanas las finanzas públicas.

el Dane reveló que la economía se contrajo el 0,3% en el tercer trimestre del añoanotó que es importante que la Junta Directiva del Banco de la República reduzca ya la tasa de interés , pues una vez controlada la inflación no tiene sentido que la tasa de intervención se mantenga tan alta, ya que esto ahoga la economía.el mandatario destacó que en su periodo presidencial solo ha elegido a uno de los miembros de la junta directiva del Emisor, con lo que quiere decir que el gobierno de Iván Duque sigue siendo culpable del debilitamiento actual de la economí

BLURADİOCO: Participación de Gustavo Petro en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico es fundamental para ColombiaEl Gobierno colombiano aseguró que la participación del presidente Gustavo Petro en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) es fundamental para el país debido a la relación con las políticas del Gobierno del Cambio. El foro reunirá a líderes económicos y abordará temas de sostenibilidad y empoderamiento económico.

VANGUARDİACOM: El alcalde electo de Floridablanca anuncia revisión y reestructuración del Banco InmobiliarioEl alcalde electo de Floridablanca, José Fernando Sánchez, anunció una revisión a fondo y reestructuración del Banco Inmobiliario, BIF.

NOTİCİASRCN: Congresistas de izquierda hablan sobre proyectos del Gobierno y la figura de las mujeres en la políticaKatherine Miranda y Jennifer Pedraza, congresistas del partido Dignidad, son consideradas las más rebeldes del Congreso de la República. Hablaron sobre los proyectos del Gobierno de Gustavo Petro, el ELN y las mujeres en la política. Ambas se definen como congresistas de izquierda, pero destacan que la izquierda es más que el presidente Petro.

ELTIEMPO: Desaprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro sube al 64%La desaprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro subió y ahora se ubica en 64 por ciento, según la encuesta Opinómetro, de Datexco, elaborada para W Radio. Según la medición, que fue publicada este martes 14 de noviembre, el 29 por ciento de los encuestados aprueba la manera como el jefe de Estado está manejando el país.

CARACOLRADİO: Invitación de Gustavo Petro al Centro Democrático para conversar sobre la reforma a la saludEl presidente Gustavo Petro invita al partido Centro Democrático a conversar sobre la reforma a la salud. Algunos aceptan la invitación, mientras que otros la rechazan.

ELHERALDOCO: Petro y Uribe chocan en el debate sobre la reforma a la saludPetro y Uribe acuerdan conversar sobre el proyecto pero chocan en si se para para ello el debate o no. Sigue a paso de tortuga la reforma a la salud. Esto luego de que varios congresistas opositores e independientes se salieran del Salón Elíptico argumentando que no había garantías para el debate en medio de las votaciones de las proposiciones no avaladas por el Gobierno sobre artículos que abordan temas cruciales sobre las acreencias de las EPS, las prestaciones económicas y los recursos de las entidades territoriales.

