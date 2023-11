El presidente de Colombia asegura que no se incumplirán los contratos de concesión vial

En línea con el acuerdo nacional —que marcó el encuentro del martes con algunos de los principales empresarios del país—, el presidente Gustavo Petro les dio un parte de tranquilidad a los representantes del sector de la infraestructura, que estaban preocupados por una serie de rumores que habían circulado en los últimos días.

En el XX Congreso Nacional de la Infraestructura, que se celebra en Cartagena hasta mañana, el mandatario negó que se vayan a incumplir los contratos de concesión vial y aseguró que el Gobierno no eliminará la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), como se había dicho días atrás. “No vamos a incumplir ninguno de los contratos ya firmados. La figura de la concesión tiene una importancia porque suple lo que el Estado no podría hacer por sí mismo. Es un mecanismo alternativo. Yo nunca he sido enemigo de eso”, aseveró a los asistentes al congreso anual que lidera la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI





