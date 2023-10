El ‘mostrico’, Wilder Medina, visitó Ibagué y terminó en medio de una riña con puñales y machetes

El futbolista retirado visitó La Gaviota, barrio de Ibagué, para compartir con niños y jóvenes, también deportistas que jugaban en el polideportivo del barrio; desafortunadamente, la visita se vio nublada por una riña con arma blanca, entre otros jóvenes del lugar.

“Mostricos, me fui a un barrio popular de Ibagué y así me recibieron estos jóvenes queriéndose quitar la vida por drogas, por alcohol, sabrá Dios, por qué, no saben lo valioso que es la vida”.Afortunadamente, en esta disputa no hubo heridos, y después de algunos segundos, los individuos involucrados se retiraron del lugar. Finalmente, Wilder Medina pudo compartir algunos aperitivos con los niños que estaban disfrutando en el parque.

“Yo creo en usted, en sus capacidades, y yo sé que puedes dejar un buen legado. Un buen consejo para un joven, pero tienes que empezar por vos” Aplauden a valiente patrullera que se enfrentó con dos delincuentes en medio de robo: “mido 1,50 metros y me he enfrentado a delincuentes más grandes”“Me dormí”: Iván Lalinde está fastidiado con participante de Yo Me Llamo y Carolina Soto se indignó headtopics.com

Mientras muchos lo amaban, producción de MasterChef no se lo aguantaba: la razón del adiós de Chris Carpentier A Diego Trujillo se le olvidó lo ‘rolo’ y se fue en contra de la campaña de Upegui a la Alcaldía de Medellín

“Sin tu ayuda no hubiera sido posible”: Carolina Acevedo reveló a quien le debe su triunfo en MasterChef Celebiry ¿Adiós a Jorge Rausch? El chef más querido de MasterChef reveló detalles de sus proyectos dentro del reality de cocina headtopics.com

Leer más:

PublimetroCol »

Wilder Medina visitó Ibagué y fue recibido con una riña con cuchillos en la calleEl exjugador de fútbol Wilder Medina visitó un barrio golpeado por la violencia en Ibagué y grabó una pelea con cuchillos. Leer más ⮕

Ordenan evacuación preventiva de la sede centro de Uniminuto en IbaguéEn un costado de la estructura se evidenciaron grietas Leer más ⮕

En vivo Deportes Tolima vs Unión Magdalena minuto a minuto de la Liga BetPlayPartido entre Deportes Tolima vs Unión Magdalena en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué por el torneo Liga BetPlay Leer más ⮕

En medio de comentarios polémicos, Karim Benzema responde con gol y asistenciaEn los últimos días, el futbolista negó los reproches de que sea un musulmán integrista. Leer más ⮕

Consejo Europeo propone una conferencia de paz para Oriente MedioEl presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, evitó este viernes precisar cómo se podría llevar a cabo la conferencia internacional de paz sobre la guerra en Oriente Medio que apoyaron los líderes europeos en la cumbre que celebraron este jueves en Bruselas, pero deseó que se produzca 'pronto'. Leer más ⮕

Michel pide celebrar «pronto» una conferencia de paz para Oriente Medio sin dar detallesÚltimas noticias de Medellín, Antioquia y Colombia Leer más ⮕