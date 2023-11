El ministro de Hacienda anuncia alternativas para reemplazar recursos por regalías

El ministro de Hacienda habló de dos temas específicos para recaudar más de 3 billones de pesos que faltarían por regalías a empresas de minas e hidrocarburos. Tras el fallo de la Corte Constitucional que tumbó la no deducibilidad de las regalías del sector minero y de hidrocarburos, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció las alternativas para reemplazar esos recursos que estarían por el orden de los tres billones de pesos. Bonilla lamentó la decisión.

Dijo que se trata de una interpretación porque el subsuelo es del Estado y se le entrega a un particular para que pueda explotarlo. “En términos reales el recurso minero-energético es del subsuelo colombiano, el propietario del subsuelo es el Estado y el Estado lo que hace es entregarlo a un particular la posibilidad de explotarlo, el particular paga al Estado por las regalías por lo tanto no forma parte de su costo de producción, es un patrimonio que es realmente de todo el país, pero el tema ahora es de interpretación





Leer más: NOTİCİASRCN » Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí.

:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

CMILANOTICIA: Corte Constitucional al Consejo de Estado: no se aclara el fallo sobre facultades de la ProcuraduríaEl presidente del Consejo de Estado había pedido a la Corte que aclarara su decisión sobre las sanciones de la Procuraduría contra los funcionarios elegidos popularmente

Fuente: CMILANOTICIA | Leer más »

ELCOLOMBİANO: Así quedan bandos en Corte Constitucional con nuevo magistrado de PetroDOLAR

Fuente: elcolombiano | Leer más »

ELNUEVOSİGLO: Corte Constitucional ha recibido 3.100 tutelas diarias para revisiónSu presidenta, Diana Fajardo, dijo que cualquier reforma al sistema de justicia debe garantizar el acceso equitativo para todos los ciudadanos y la protección integral de los derechos fundamentales

Fuente: ElNuevoSiglo | Leer más »

CMILANOTICIA: Corte Constitucional falla a favor de Mancuso: Justicia y Paz tendrá que resolver su libertadLa Corte Constitucional resolvió, este martes, una tutela instaurada por el excomandante paramilitar, Salvatore Mancuso.

Fuente: CMILANOTICIA | Leer más »

ELTIEMPO: Corte Constitucional falla a favor de Mancuso y podría quedar libre si regresa al paísTribunal Superior de Bogotá tiene un mes para estudiar medida de aseguramiento de exjefe de las AUC.

Fuente: ELTIEMPO | Leer más »

ELTIEMPO: Corte Constitucional falla a favor de Mancuso y podría quedar libre si regresa al paísTribunal Superior de Bogotá tiene un mes para estudiar medida de aseguramiento de exjefe de las AUC.

Fuente: ELTIEMPO | Leer más »