El iPhone 15 Plus sorprende con sus lentes fotográficos

Este modelo aunque parece el más sencillo de la línea 15 del iPhone sorprende con sus lentes fotográficos.13 de noviembre 2023 a las 14:22 hrs.es inevitable traer a la mente al icónico iPhone, un dispositivo que año tras año logra colarse en los rankings de los favoritos de los usuarios. Y precisamente, para la línea 15 del dispositivo esto no es la excepción. Para esta edición, aunque esconde varias sorpresas no solo en su sistema operativo, sino también en su hardware.

El iPhone 15 Plus llegó con un catálogo bastante amplio en su diseño si hablamos colores (el favorito de muchos es el rosa). A primera vista, conserva el tradicional diseño de los iPhone e incorpora entre sus materiales unaDynamic Island que solo estaba disponible en los dispositivos top de la marca.Cámaras: ¿Dos o tres lentes? Más megapixéles, más megafotos Acostumbrados a las fotografías de alta calidad, en la línea del iPhone 15 Plus, las capturas no pasan desapercibidas incluso en condiciones de luz reducida

