El Invima busca frenar la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la escasez de medicamentos

A través de dos recursos que llegaron a distintos despachos del Consejo de Estado, el Invima ha buscado frenar la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de que elaboren, junto al Ministerio de Salud, un plan de urgencia sobre cómo se está mitigando la escasez de medicamentos en Colombia.

Una primera vía está en la Sección Tercera, que si bien admitió la demanda del Invima contra el fallo del Tribunal, como medida cautelar no acogió la solicitud de congelar la presentación del plan urgente mientras se decide de fondo todo el caso. Dentro de sus pretensiones, el instituto de vigilancia de medicamentos argumentó que 'la misma decisión cuestionada reconoce que el Invima no fue demandado ni vinculado; y porque el proceso se encuentra al despacho con alegatos de conclusión y, en consecuencia, no podía dictarse la medida cautelar de urgencia

WRADİOCOLOMBİA: Fallo del Tribunal de Arbitramento sobre controversias contractuales en la concesión Bogotá-VillavicencioEl Tribunal de Arbitramento emitió su fallo sobre las controversias contractuales entre Coviandes y la Agencia Nacional de Infraestructura en la concesión Bogotá-Villavicencio

ELCOLOMBİANO: Problemas en la venta de viche en MedellínLa venta del viche, que es una destilación del jugo fermentado de la caña de azúcar, hecho artesanalmente por las comunidades afro del Pacífico colombiano, está teniendo bastantes problemas en Medellín, al punto que Ley del Viche/Biche les da a los productores cinco años de gracia para sacar el registro Invima y pagar impuestos, algunas Oficinas de Rentas Departamentales, entre ella la de Antioquia, están adelantado operativos para su decomiso y sanción a los negocios que lo distribuyen.

ELTIEMPO: Destitución e inhabilidad para exalcalde de Tocancipá por incremento patrimonial injustificadoLa Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución impuesta al exalcalde de Tocancipá, Cundinamarca , Walfrando Adolfo Forero Bejarano (2016 – 2019), y alcalde electo para el período 2024 - 2027. Además, le impuso una inhabilidad de 10 años y seis meses por un incremento patrimonial injustificado de $ 951 millones.

ELTIEMPO: Muerte de Jesús Ociel Baena, primera persona no binaria en ser nombrada como magistrado en LatinoaméricaLa Fiscalía de México formuló la hipótesis detrás de la muerte de Jesús Ociel Baena, quien fue la primera persona no binaria en ser nombrada como magistrade de un Tribunal de Latinoamérica. La familia de Baena respondió a los planteamientos de las autoridades que, en principio, aseguran que habría sido asesinado por su pareja.

WRADİOCOLOMBİA: Alianza de mujeres en departamento busca ayudar a víctimas del conflicto armadoLa fundadora de la alianza reúne a 65 organizaciones de mujeres en el departamento para ayudar a las víctimas del conflicto armado. Comenzó proporcionando ayuda hace 25 años y realizaban charlas de escucha en lugar de talleres educativos. Intentaron hacer una denuncia a nivel nacional, pero no recibieron respuesta ni permiso para hablar con la guerrilla o los actores armados.

PORTAFOLİOCO: El sector cafetero en Colombia busca impulsar la variedad robustaCafé robusta, la nueva actividad que pide más atención en el sector. Aunque este cultivo no debe compararse con el de arábiga suave, según expertos se evaluaría la posibilidad de producción en el país. Detalles acá ⬇️

