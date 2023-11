El gobierno Petro oficializa la compra del histórico hospital San Juan de Dios en Bogotá

El gobierno Petro oficializó hace 24 horas su decisión de comprar el histórico hospital San Juan de Dios, ubicado en pleno centro de Bogotá, y hoy sometido a un plan de manejo y protección patrimonial para rehabilitar la mayoría de los edificios de arquitectura francesa que lo conforman.

Bajo el argumento de que esa edificación y el Instituto Materno infantil son consideradas patrimonio cultural e histórico, un decreto presidencial autorizó a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas adelantar actividades, trámites y negociaciones tendientes a 'adquirir, a título gratuito u oneroso, el derecho de dominio de la infraestructura de esos dos Bienes de Interés Cultural

:

El Gobierno Nacional comprará los inmuebles que conforman el complejo del hospital San Juan de Dios, localizado en zona céntrica de Bogotá y que se encuentra en un plan de manejo y protección patrimonial para rehabilitar la mayoría de los edificios que lo conforman.

