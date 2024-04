El Gobierno no retirará el proyecto de reforma a la salud

Durante un debate en la Comisión Séptima del Senado, que tiene en sus manos el futuro de la reforma a la salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo advirtió que el Gobierno insistirá en su proyecto y que no lo retirará pese a que hoy no cuenta con los votos suficientes. “Lo único que tengo que decirles es, la salud está en una situación compleja, hay alternativas, ustedes las pueden plantear, pero el gobierno no va a retirar el proyecto.

Alguien me dijo, nosotros esperábamos que ustedes retiraran el proyecto, nosotros no lo vamos a retirar”, advirtió Jaramillo. “Sí queremos decir que no retiramos la propuesta, como hay una propuesta de ustedes, la acompaño, sentarnos con ustedes a buscar una alternativa, entre más tiempo pase, entre más tiempo pase y no se haga una reforma, cada día va a ser más difícil reordenar la salud”, agreg

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



CMILANOTICIA / 🏆 24. in CO

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Gobierno convocó a desayuno a senadores de la Comisión SéptimaEl presidente busca estrategias de consenso para salvar la reforma a la salud. El encuentro se llevará a cabo el próximo lunes.

Fuente: ElNuevoSiglo - 🏆 5. / 84 Leer más »

Gobierno Milei niega la cifra de 30.000 desaparecidos durante dictadura militarAsí se dio a conocer en medio de del la conmemoración del Día de la Memoria tras 48 años del último golpe de Estado en Argentina.

Fuente: ElUniversalCtg - 🏆 16. / 59 Leer más »

'Apoyamos la decisión del Gobierno; ojalá se hubiese tomado antes': secretario de Gobierno del CaucaLo que debe saber sobre el Cauca en medio de la suspensión del cese al fuego con las disidencias de las Farc.

Fuente: NoticiasRCN - 🏆 11. / 67 Leer más »

Comisión Séptima aprobó en primer debate proyecto que busca mejorar la ley de Salud MentalComo medida de concientización sobre el tema, octubre sería designado el mes de la salud mental en el Colombia.

Fuente: CaracolRadio - 🏆 20. / 52 Leer más »

Comisión Séptima no llamó a sesión para votar archivo de la reforma a la saludDOLAR

Fuente: elcolombiano - 🏆 6. / 78 Leer más »

Se hundió la Reforma a la Salud en la Comisión Séptima del SenadoLa ponencia de archivo fue votada por ocho de los 14 miembros.

Fuente: zonacero - 🏆 8. / 68 Leer más »