Él es el colombiano condenado a cadena perpetua por magnicidio del presidente de Haití

El exmilitar colombiano Germán Alejandro Rivera García fue condenado este viernes en una corte federal de Miami a cadena perpetua por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise, en 2021. Rivera recibió esa dura condena a pesar de que se había declarado culpable hace un mes de cuatro cargos por conspiración para realizar homicidio y secuestro.

Esta mujer relató que después sacaron por grupos a los demás compañeros del excapitán, quienes abrazaron al excapitán como si fuera su propio papá.

