El Consejo de Seguridad de la ONU debatirá la controversia entre Venezuela y Guyana por el Esequibo

El Ministro hace un llamado para que en la 78ª Asamblea de la ONU se considere nuevamente la admisión de Taiwán. El Consejo de Seguridad de la ONU debatirá este viernes con carácter "urgente" la controversia entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, un territorio rico en petróleo que se disputan hace más de un siglo y que preocupa a la comunidad internacional.

En medio de una creciente tensión entre ambos países, a solicitud de Guyana el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este viernes a puertas cerradas a las 15 horas local (20h00 GMT) para abordar el conflicto, según la agenda oficial. Tanto Caracas como Georgetown se acusan mutuamente de incurrir en "provocaciones" en medio de la disputa.La tensión se elevó luego que Venezuela celebrara el 3 de diciembre un referendo consultivo en el que más del 95% de los votantes que participaron aprobó crear una provincia venezolana en el Esequibo, un territorio que representa 2/3 de Guyana, y dar nacionalidad venezolana a los 125.000 habitantes de la zona en disput





