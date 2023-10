El colombiano Kerwin Vargas: furor en la MLS y un encuentro especial con Messi

El colombiano Kerwin Vargas ha causado furor en el fútbol de la MLS. Su golazo de chilena, que anotó con el Charlotte FC contra new York Red Bulls, está dentro de los más destacados de la temporada.'En el momento no sabía ni cómo había sucedido, cuando estaba celebrando ya (…) Una pelota perfecta, algo me impulso a impulsarme y entró (el balón)”, dijo.

En una de las últimas jugadas, Messi cobró un tiro libre después de una falta del colombiano, quien le pidió que no anotara el gol, a lo que el argentino le dijo que no anotaría y el balón terminó pegando en el palo.Sin duda una anécdota muy especial para Vargas, pues reveló que Messi es su ídolo y fue respetuoso en los enfrentamientos que tuvieron en este semestre.

Leer más:

BluRadioCo »

Va por todo: Lionel Messi es finalista del premio “Contratación del Año” de la MLSDOLAR Leer más ⮕

Messi, finalista del premio ‘Contratación del Año’ de la MLSEl delantero de 36 años, que conquistó la Copa del Mundo con Argentina en Catar-2022, impulsó a Miami en agosto al título de la Leagues Cup en un torneo con equipos de la MLS y la liga mexicana. Leer más ⮕

Julieta Piñeres y los celos que sintió por grabación de Tuti Vargas con su esposoLa presentadora Julieta Piñeres publicó un video donde se ve a su esposo con la influenciadora Leer más ⮕

Mario Vargas Llosa seguirá escribiendo hasta su último día de vida; esto dijoEste jueves llega a las librerías la última novela del Premio Nobel de Literatura: “Ojalá me alcancen las fuerzas para seguir haciéndolo”. Leer más ⮕

Abren investigación al ministro Jaramillo y Carolina Corcho por escasez de medicamentosLa Procuraduría también cobijó con la medida a la funcionaria Claudia Marcela Vargas. Leer más ⮕

Video: «La mentira de Fulanito» solo cantaba Rafael VargasEn video se revela 'la mentira de Fulanito' solo cantaba Rafael Vargas y hacía todas canciones que fueron éxito. Leer más ⮕