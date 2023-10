El cantante Miguel Bosé trabaja en un musical, un disco y una gira para 2024

Una noticia que adelantó durante la presentación en Madrid de su serie"Bosé" el artista que también tiene las nacionalidades panameña, colombiana e italiana.El cantante español Miguel Bosé anunció este viernes que trabaja en un musical teatral, en un disco y en una gira para 2024.

Un documental, una serie y ahora un musical, disco y gira, proyectos que ha ido encadenando después de"muchos años en los que no se sabía de mí y que se sumaron a estos parones terribles en todas las profesiones", dijo, refiriéndose a la pandemia, Miguel Bosé (Ciudad de Panamá, 1956).

La serie surge a partir del libro biográfico del artista, quien asegura que de no haber estado en la producción Macarena Rey (Shine Iberia) y haber contado con guionistas como Boris Izaguirre, Ángeles González Sinde e Isabel Vázquez, no hubiera salido adelante."No la hubiera hecho con otra persona que no fuera Macarena; más allá de la amistad, tenemos mucha complicidad; hemos pasado cosas muy bellas y muy feas juntos", apuntó. headtopics.com

"Todo lo que está es cierto", incidió -la historia, los personajes-, pero recordó que se trata de una ficción"en la que se trata de embellecer más lo bonito y donde las cosas más duras son más intensas".

El actor José Pastor da vida a un joven Miguel Bosé e Iván Sánchez al hombre maduro, algo para lo que el cantante solo tiene palabras de alabanza. Y contó divertido que cuando supo que Iván Sánchez"iba a ser mi otro yo, dije: estoy jodido, es mucho más atractivo. Es un gran actor, nos conocemos y me tiene calado, ha resuelto muy bien su parte: un Bosé más oscuro, más endurecido". headtopics.com

Leer más:

vanguardiacom »

Así aumentará el salario mínimo para 2024 según las centrales obrerasVale la pena recordar que el último incremento para este monto fue del 16 %, luego de negociaciones entre el Gobierno y sectores empresariales. | Finanzas | Portafolio.co Leer más ⮕

La boxeadora Valeria Arboleda ganó boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024Colombia metió este miércoles dos boxeadoras a las semifinales de los Juegos Panamericanos de Chile. Valeria Arboleda y Angie Valdés ganaron el cupo a París... Leer más ⮕

El puerto de Miami recibirá ocho nuevos cruceros para la temporada 2023-2024Últimas noticias de Medellín, Antioquia y Colombia Leer más ⮕

El partido opositor salvadoreño Nuestro Tiempo inscribe a su fórmula presidencial para 2024Últimas noticias de Medellín, Antioquia y Colombia Leer más ⮕

Jonas Vingegaard analiza el Tour de Francia 2024“Creo que es un buen recorrido, parece muy difícil y me va muy bien, así que estoy ansioso por vivirlo”, aseguró el ciclista de Jumbo. Leer más ⮕

Manuscrito de 800 años de antigüedad predeciría gran explosión estelar para el 2024Se trataría de uno de los primeros registros hechos por el hombre del extraño fenómeno denominado como nova recurrente, el cual se presentará nuevamente en el 2024. Leer más ⮕