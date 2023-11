El bilingüismo mejora las capacidades cognitivas de los niños prematuros, según estudio

La idea es que los padres y los profesionales de la salud aprovechen las ventajas del bilingüismo en el fomento de las habilidades de desarrollo de los niños nacidos prematuros. Pexels / VANGUARDIA

El grupo bilingüe obtuvo mejores resultados en una prueba cognitiva mostrando una mejor organización, precisión y tiempo de respuesta y, en comparación con los niños monolingües, unas “habilidades importantes para el éxito académico”.

“Nuestros hallazgos muestran que el bilingüismo podría ser una estrategia de intervención temprana para ayudar a fortalecer el funcionamiento ejecutivo de los niños nacidos prematuros”, señaló Gillenson, del Programa de Ciencias Clínicas del Centro para Niños y Familias (CCF) de FIU. headtopics.com

Los investigadores dicen que esta es una de las razones por las que “surgieron ideas erróneas” de que hablar más de un idioma puede interferir con la adquisición del lenguaje o causar retrasos.Los investigadores estudiaron y siguieron a un pequeño grupo de 17 niños, de entre 6 y 7 años, nacidos muy prematuros (antes de las 35 semanas) con bajo peso y largas estancias hospitalarias en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

Otras ventajas adicionales en los niños prematuros bilingües es una mejor capacidad “razonamiento espacial” (la comprensión de cómo los objetos pueden moverse en un mundo tridimensional) y la “conciencia metalingüística” (la capacidad de reflexionar conscientemente sobre la naturaleza del lenguaje y descubrir reglas y patrones). headtopics.com

