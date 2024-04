El autismo: un trastorno neurobiológico del desarrollo

El autismo es un trastorno neurobiológico del desarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Aunque las causas exactas aún no se comprenden completamente, se cree que existe una combinación de factores genéticos y ambientales que contribuyen a su aparición. Identificar el autismo puede ser complicado, ya que no hay una sola prueba para diagnosticarlo. Sin embargo, algunos signos comunes incluyen dificultades en la comunicación verbal y no verbal, patrones repetitivos de comportamiento y dificultades para adaptarse a cambios en la rutina. El tratamiento del autismo varía según las necesidades individuales de cada persona.

