El alcalde electo de Bucaramanga planea levantar ciclorrutas

A corto plazo y acatando las disposiciones legales, el alcalde electo planteará el levantamiento de las ciclorrutas de las carreras 21 y 35, así como la de la calle 33 de Bucaramanga. Si bien las ciclorrutas priorizan la destinación de espacios únicos y exclusivos para los ciclistas, ellas hoy son más utilizadas por los motociclistas e incluso por las ventas ambulantes.

(Foto: Franz Rey / VANGUARDIA)Muchas personas han encontrado ‘barreras’ para hacer de la bicicleta su transporte cotidiano, y la principal de ellas es la incultura ciudadana. (Foto: Franz Rey / VANGUARDIA)unque fue claro en decir que durante su administración se promoverá la movilidad sostenible y que incluso él mismo avala y cree en los beneficios de las ciclorrutas, el alcalde electo de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, fue enfático en informar que acudirá a los estrados judiciales para levantar varias de esas rutas exclusivas habilitadas en las principales arterias de Bucaramanga, “no para acabarlas definitivamente, sino para replantearlas por otras zonas alternas

