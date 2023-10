El alcalde de Barranquilla y el gobernador del Atlántico ‘sacaron pecho’ utilizando la tragedia de Luis Díaz

El Alcalde de Barranquilla y el Gobernador del Atlántico metieron la tragedia del papá de Luis Díaz en su discurso de triunfo en las elecciones regionales.Este 29 de octubre de 2023, se llevaron a cabo las elecciones regionales del país. Como se esperaba, Alejandro fue elegido como el nuevo alcalde de Barranquilla y Eduardo Verano como gobernador del Atlántico.

En medio del discurso, Eduardo Verano terminó hablando sobre el secuestro de los papás de Luis Díaz. Con el objetivo de exaltarlo, Verano aseguró que ‘Lucho’ llamó a Char para pedirle ayuda ante el secuestro.

Eduardo Verano concluyó asegurando que todos los habitantes del Atlántico están expuestos a sufrir una situación como la que atraviesa la familia Díaz. “Nos dedicamos toda la tarde con Fuad (Fuad Char), eso quiere decir que nosotros pensamos que todos somos posibles víctimas de la violencia, no importa qué tan importante sea la persona, eso no lo podemos permitir”, Eduardo VeranoA esta hora realizan sus discurso desde el Hotel El Prado , el alcalde electo de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador electo del Atlántico, Eduardo Verano.El rap es mi primer amor, pero no rapeo. headtopics.com

El “archivo humano” que conserva la historia de Barranquilla y el AtlánticoEl licenciado en Ciencias Sociales e historiador ha dedicado más de 40 años a la investigación de los hitos en el departamento, principalmente en Puerto Colombia y la ‘Arenosa’. Sueña con dejar una base de datos y publicar una investigación. Leer más ⮕

Elecciones regionales 2023 en vivo: jornada electoral en Barranquilla y AtlánticoA partir de las 4 p. m., podrá seguir el minuto a minuto de los boletines tras el cierre de urnas. Leer más ⮕

Álex Char y Eduardo Verano gobernarán por tercera vez Barranquilla y el AtlánticoEn calma transcurrieron las elecciones en Barranquilla ratificando el poder de la dupla política Char y Verano. Leer más ⮕

Los resultados del preconteo del Concejo de Barranquilla y la Asamblea del AtlánticoCifras entregadas por la Registraduría Nacional. Leer más ⮕

'Luis Díaz, siempre contigo': Junior de Barranquilla le mandó un mensaje de aliento a su canteranoAcá le damos detalles del emotivo mensaje que recibió Luis Díaz por parte del Junior de Barranquilla, tras el secuestro de sus padres. Leer más ⮕

