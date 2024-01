Eduardo Strauch elogia la película 'La sociedad de la nieve'

Eduardo Strauch, uno de los 16 uruguayos que sobrevivió 72 días en la cordillera de Los Andes, le dijo a EFE que la película 'La sociedad de la nieve', del español Juan Antonio Bayona, filme que compite por el Óscar a Mejor Película Internacional, narra esta “tragedia” como siempre debió ser contada.

En una entrevista durante su visita a Guadalajara (oeste de México), Strauch (Montevideo, 1947) afirmó que de las tres cintas que han sido rodadas en torno a la historia de los jugadores de rugby que se estrellaron en la cordillera de Los Andes, la de 2023 es la que realmente le gustó a él y a los otros sobrevivientes.“Esta es la que me gusta absolutamente. Esta es la historia contada como siempre esperé que se contara, al final cayó en manos de este maravilloso Bayona y se cuenta como se tiene que haber contado siempre, como la real historia”, dijo al referirse al filme mexicano de 1976 y a la norteamericana Alive', de 199





