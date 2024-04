Ecopetrol inaugura su filial en Estados Unidos

2/04/2024

El Grupo Ecopetrol dio apertura oficial a las oficinas de su filial en los Estados Unidos, ubicada en la ciudad de Houston, Texas, y la cual lleva por nombre Ecopetrol US Trading. La estatal explicó que “el inicio de la operación de Ecopetrol US Trading parte de la estrategia de internacionalización del Grupo Ecopetrol, junto con las oficinas de Bogotá y Singapur”, agregando que todo se ha dado en la ciudad de Houston, teniendo en cuenta que es considerada la capital de la industria de los hidrocarburos a nivel mundial. En cuanto a lo que corresponde al negocio, Ecopetrol aseguró que, desde su apertura, en el tercer trimestre de 2023, ha logrado comercializar un promedio mensual de 4 millones 600 mil barriles de productos. Ante el escenario, Felipe Trujillo, vicepresidente Comercial y de Mercadeo de Ecopetrol, dijo que “Ecopetrol US Trading es un pilar fundamental dentro de nuestra estrategia de internacionalización

