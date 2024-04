Ecopetrol advierte sobre la caída de las reservas de petróleo en Colombia

Este constituye un campanazo de alerta que debería llevar al Gobierno a reconsiderar su decisión de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación, porque las reservas de Ecopetrol y las del país todo caen sin remedio poniendo en riesgo la autosuficiencia. Se acaba de dar a conocer por parte de Ecopetrol el balance de los resultados de su operación el año anterior, que traen un sabor agridulce.

Por una parte el Presidente de la empresa Ricardo Roa resalta el hecho de haber alcanzado una producción récord de 737 mil barriles/día, la más alta en los últimos 8 años. Según el Presidente el Grupo empresarial obtuvo el año pasado “el segundo mejor resultado de su historia”, al tiempo que en materia de inversiones la compañía logró una ejecución del 97% de su plan de inversiones, “el nivel más alto de las últimas ocho vigencias, que fue de $27.2 billones”. No obstante, advirtió que “tras la caída del precio internacional del crudo puede haber un impacto en los dividendos”

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



elheraldoco / 🏆 19. in CO

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Ecopetrol inaugura su filial en Estados UnidosEl Grupo Ecopetrol dio apertura oficial a las oficinas de su filial en los Estados Unidos, ubicada en la ciudad de Houston, Texas, y la cual lleva por nombre Ecopetrol US Trading. La estatal explicó que “el inicio de la operación de Ecopetrol US Trading parte de la estrategia de internacionalización del Grupo Ecopetrol, junto con las oficinas de Bogotá y Singapur”, agregando que todo se ha dado en la ciudad de Houston, teniendo en cuenta que es considerada la capital de la industria de los hidrocarburos a nivel mundial. En cuanto a lo que corresponde al negocio, Ecopetrol aseguró que, desde su apertura, en el tercer trimestre de 2023, ha logrado comercializar un promedio mensual de 4 millones 600 mil barriles de productos. Ante el escenario, Felipe Trujillo, vicepresidente Comercial y de Mercadeo de Ecopetrol, dijo que “Ecopetrol US Trading es un pilar fundamental dentro de nuestra estrategia de internacionalización

Fuente: WRadioColombia - 🏆 26. / 50 Leer más »

‘Superman’ visitará Colombia para la Cómic Con Colombia 2024El actor norteamericano de 46 años también ha interpretado papeles en películas como Más Barato por Docena y en el Crossover televisivo de Crisis en Tierras infinitas del Arrowverso.

Fuente: ElUniversalCtg - 🏆 16. / 59 Leer más »

Prisa Media Colombia: el grupo radial y de medios líder de Colombia¡Somos el grupo radial y de medios número uno en Colombia, llegando a cerca de 42 millones de personas!

Fuente: CaracolRadio - 🏆 20. / 52 Leer más »

'Minoritarios apoyaron propuestas de Presidencia': Petro, sobre asamblea de EcopetrolEl mandatario se refirió a la nueva JD de la petrolera y dijo que 'el gobierno del cambio puso a un miembro de los trabajadores del petróleo' en ella. | Gobierno | Portafolio.co

Fuente: Portafolioco - 🏆 3. / 91 Leer más »

Juan José Echavarría, de la JD de Ecopetrol, dijo que 'hay dudas' sobre nuevos miembrosDijo que la participación de dos viceministros en la junta afectaría la independencia. | Empresas | Portafolio.co

Fuente: Portafolioco - 🏆 3. / 91 Leer más »

Junta Directiva de Ecopetrol reitera en la Asamblea sus dudas sobre plancha de candidatos del GobiernoDOLAR

Fuente: elcolombiano - 🏆 6. / 78 Leer más »