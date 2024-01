Dudas sobre la versión de Geraldine Fernández en la película japonesa ganadora del Globo de Oro

Hay muchas dudas sobre la versión de la colombiana Geraldine Fernández, quien asegura que trabajó en la película japonesa “El niño y la garza”, ganadora a mejor película animada en los premios Globo de Oro 2024. Fernández, en un video que subió en su cuenta de X, asegura que fue la “única colombiana” que trabajó en el proyecto e indica que hizo una maestría becada en la Universidad de Tokio.

En su perfil de LinkedIn dice que su maestría “virtual-semipresencial” es en diseño y artes aplicadas (Design and Applied Arts) y que la sacó adelante entre diciembre de 2019 y julio de 2023. Este trino fue eliminado de la cuenta en X que tiene Geraldine Fernández. En entrevista con Pablo González, mejor conocido en el mundo de la creación de contenido como Caith Sith, la ilustradora Gerldine Fernández señaló que la razón por la que no aparece su nombre en los créditos de la película es porque allí solo aparecen “los productores, directores, guionistas e ilustradores principales. Los que dan la cara en los premios. No aparecemos todos





