Dos bellanitas crean fundación para apoyar a estudiantes en Medellín

Dos bellanitas, que buscaron un mejor futuro en Boston, decidieron crear Impact U, una fundación que busca darles todos los recursos a estudiantes de universidades de Medellín. La fundación Impact U fue una idea de estas bellanitas, Estefany Roldan (izq.) y Liliana Arroyave (der.), quienes se conocieron en territorio norteamericano y decidieron apoyar a los estudiantes. Que la falta de recursos no sea una excusa para no estudiar.

Al menos así lo piensan desde Impact U, una fundación que está radicada en Boston, Estados Unidos, pero que crearon dos bellanitas con la intención de que los estudiantes que viven en las zonas más lejanas del país puedan hacer si carrera sin afugias en las principales universidades de Medellín. Quienes idearon esta fundación son Estefany Roldán y Liliana Arroyave, dos mujeres nacidas en Bello que por diversas circunstancias en sus vidas migraron a Estados Unidos para buscar un mejor futuro y que decidieron devolverle algo a su país de orige

:

