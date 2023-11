Dispositivo portátil detecta biomarcadores de enfermedades y transmite resultados de manera inalámbrica

Transmite los resultados de manera inalámbrica. Un equipo internacional de investigadores ha desarrollado un dispositivo portátil no invasivo que detecta biomarcadores de las enfermedades y que transmite los resultados de manera inalámbrica a un ordenador portátil o un teléfono inteligente.

El equipo que probó el dispositivo en muestras in vitro de pacientes y demostró que es muy preciso planea analizar muestras de saliva y orina con el biosensor y usarlas para detectar biomarcadores de otras enfermedades. Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas). Este sistema de diagnóstico portátil permitiría hacer pruebas de detección de enfermedades neurodegenerativas en casa y en puntos de atención sanitaria, como clínicas y residencias de ancianos", asegura Ratnesh Lal, bioingeniero de la Universidad de California en San Diego y coautor del artículo., y se calcula que en 2030 habrá unos 130 millones de personas con demencia en el mund

