Directiva presidencial exige a ministros ejecutar directamente los recursos

Este martes se conoció una directiva presidencial que le exige a los ministros que ejecutaron directamente los recursos y no a través de terceros. Aunque inicialmente se pensaba que era un intento más por ahondar las diferencias con los mandatario locales y departamentales electos el 29 de octubre, desde el Ejecutivo nacional se aclaró que el tema hace referencia a la baja ejecución, uno de los dolores de cabeza de esta administración.

“A partir de la fecha, los ministerios, sus entidades adscritas y vinculadas con capacidad jurídica para contratar, deberán ejecutar directamente sus recursos y evitarán acudir a otras entidades para que actúen como intermediarios en la ejecución de sus políticas y recursos públicos”, dice la directriz firmada por el propio presidente y que creó el malentendido. Debido a la reunión con los gobernadores electos ‘de gobierno’ del pasado martes, 7 de noviembre, el gesto se leyó como un intento del Ejecutivo por marginar a los recién llegados de la ejecució

