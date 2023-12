Descubren una vía para frenar el deterioro de la sustancia blanca del cerebro en pacientes con trastorno por consumo de alcohol

Un estudio liderado por el Instituto de Neurociencias (IN) ha encontrado una vía para frenar la progresión del deterioro de la sustancia blanca del cerebro de los pacientes con trastorno por consumo de alcohol, lo que abre una nueva "ventana terapéutica" para prevenir la recaída.

Este trabajo, publicado en la revista 'Psychiatry and Clinical Neurosciences', demuestra que la alteración de la sustancia blanca es una característica central de la patología, y no un daño colateral del consumo de alcohol, según un comunicado del IN, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. La investigación ha constatado que frenar el deterioro de la sustancia blanca del cerebro puede reducir la recaída en pacientes que consumen alcoho





Polémica por proyecto de ley que busca poner límites al impuesto predial en zonas rurales de ColombiaDiferentes entes del Gobierno salieron a aclarar las dudas en torno al proyecto de ley que busca poner límites de aumento al impuesto predial en las zonas rurales del país. El director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), Gustavo Marulanda, explicó que se está buscando mitigar el impacto de los incrementos del impuesto predial a través del catastro multipropósito.

Fuente: Portafolioco

