Descubren cómo los cambios en el campo magnético de la Tierra se imprimieron en antiguos ladrillos de arcilla

Se dio a conocer un estudio publicado en PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), el cual describe cómo los cambios en el campo magnético de la Tierra se imprimieron en los granos de óxido de hierro dentro de antiguos ladrillos de arcilla, y cómo los científicos pudieron reconstruir estos cambios a partir de los nombres de los reyes inscritos en los ladrillos.

El equipo espera que el uso de este “arqueomagnetismo”, que busca firmas del campo magnético de la Tierra en elementos arqueológicos, mejore la historia del campo magnético de la Tierra y pueda ayudar a fechar mejor los artefactos que antes no podían. El coautor profesor Mark Altaweel, del Instituto de Arqueología de la UCL (University College London), dijo en un comunicado: “A menudo dependemos de métodos de datación como las dataciones por radiocarbono para tener una idea de la cronología en la antigua Mesopotamia. Sin embargo, algunos de los restos culturales más comunes, como los ladrillos y la cerámica, no suelen ser fáciles de fechar porque no contienen material orgánico





