¡Desafían la naturaleza! El misterioso bosque donde crecen árboles curvados

En Gryfino, al oeste de Polonia, se encuentra un bosque que encierra un misterio sin igual. //Foto: Peter Hirth/Dumont BildarchivEn el noroeste de Polonia, en el enigmático Krzywy Las, reside un fenómeno natural que ha desconcertado a científicos y curiosos durante generaciones.

En este bosque, 400 árboles aparentemente desafían las leyes de la naturaleza, creciendo con troncos curvados en un ángulo de 90 grados, formando una figura enigmática que se asemeja a la letra J. Lo más intrigante es que la mayoría de los árboles apuntan hacia el norte, como si estuvieran siguiendo algún antiguo llamado cósmico.

Hasta la fecha, no existe una respuesta definitiva para explicar la extraña forma de estos árboles, y las teorías van desde lo práctico hasta lo extraño. Se estima que fueron plantados en la década de 1930, antes de que Gryfino fuera invadido y destruido durante la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó al abandono del pueblo y la pérdida de pistas sobre lo que pudo haber deformado estos árboles, según informó The New York Times en 2017.Las teorías que rodean este enigma son variadas y fascinantes. headtopics.com

Los árboles de un enigmático bosque polaco han crecido de manera inexplicable, todos torcidos con una curvatura idéntica. //Foto: Ina Hensel/Zoonar También existe la posibilidad, planteada por algunos más realistas, de que la atracción gravitatoria única de la zona haya transformado sus troncos de manera inusual.“A mí me parece una respuesta clásica a la gravedad”, declaró en 2022 al Washington Post Gary Coleman, profesor asociado de Ciencias Vegetales y Arquitectura Paisajista de la Universidad de Maryland.

