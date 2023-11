Derrumbe en paso a desnivel de la capital dominicana deja nueve fallecidos

Las autoridades dominicanas confirmaron la recuperación de nueve fallecidos a consecuencia del derrumbe de un tramo de la pared lateral de un paso a desnivel de la capital que cayó sobre varios vehículos que circulaban por la infraestructura, afectada por las lluvias torrenciales que azotan al país.

Según el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme, se trata de cinco mujeres y nueve hombres que viajaban en los vehículos aplastados, cinco en total, y cuya recuperación ha llevado unas siete horas, transcurridas desde que la pared se desplomó cerca de las 17:00 hora local. Pasadas las 24:00 hora local, los equipos de emergencia desplegados en la zona concluyeron las labores de recuperación de los cuerpos y retiraron los coches del lugar del accidente, donde han quedado los grandes bloques del muro desplomado





