Denuncian acoso a presentadora y periodistas de Noticias Caracol

La presentadora Alejandra Murgas y varias periodistas de Noticias Caracol han denunciado el acoso del que son víctimas por parte de un hombre que fue militar y desde hace cinco meses se para en las afueras de las instalaciones del Canal Caracol. Investigarán denuncias contra Moreno de Caro: “Él no tiene injerencia en el Ministerio de Trabajo”.

La historia de acoso comenzó a principios de agosto con una carta que parecía inofensiva, estaba dirigida a Alejandra Murgas, presentadora de Noticias Caracol. Con los días, más cartas, chocolates, flores, peluches y otros regalos comenzaron a llegar a la redacción. Pero, ante la negativa del personal de seguridad de recibir esos detalles, el remitente comenzó a frecuentar las afueras de las instalaciones del canal. “Desde vigilancia me decían que hacía que hablaba por teléfono conmigo, decía que yo le había pedido que me viniera a recoger, que él me estaba esperando porque yo le solicité que viniera a recogerme”, cuenta Alejandra Murgas, presentadora de Noticias Caraco





