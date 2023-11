'Demasiado top': Ana Karina Soto dejó boquiabiertos a sus fanáticos con su disfraz de Halloween

hace 23 minutosLa presentadora anunció que iba a haber una gran sorpresa en 'Buen Día Colombia' y que por eso no podría estar en 'Mañana Express'.El pasado 31 de octubre, durante la celebración de Halloween, miles de personas salieron a las calles luciendo sus mejores atuendos y disfraces. Las oficinas, hogares y vehículos también fueron sorprendentemente decorados.

La aparición de la reconocida presentadora con su llamativo disfraz generó numerosos comentarios positivos en las redes sociales. Muchos calificaron su atuendo como"espectacular" y"demasiado top" en los comentarios de redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la presentadora compartió un carrusel de fotografías de su disfraz y aprovechó para anunciar su regreso al programa matutino del Canal RCN."Una gran celebración de Halloween", escribió junto a las imágenes. headtopics.com

Además de la presentadora, sus compañeros de set también lucieron disfraces para esta ocasión especial. Soto aprovechó la oportunidad para preguntar a sus seguidores cuál disfraz les parecía mejor. Algunas de las opciones mencionadas fueron Drácula y un pirata.

"Muchas gracias por todos los mensajes que he recibido. No estuve hoy en 'Buen Día Colombia' porque mi regreso es mañana y con una gran sorpresa de Halloween. Así que tienen que estar muy pendientes todas esas personas que me han extrañado", expresó la presentadora headtopics.com

Además, añadió:"Precisamente por todo el tema de Halloween, el maquillaje, el disfraz y todo, no estaré en 'Mañana express', solamente en 'Buen día, Colombia', pero sé que vale la pena y les va a encantar. Estamos organizando una gran sorpresa con mucho amor para todos ustedes".

Causó pánico: Ana Karina Soto no pasó desapercibida en HalloweenLa presentadora colombiana se robó más de una mirada y halago con su disfraz. Leer más ⮕

Lo más sexy que verá hoy: Carolina Soto mostró su lado más salvaje en pleno HalloweenLa presentadora colombiana no dejó mucho a la imaginación en ‘Día a Día’ Leer más ⮕

En su momento más íntimo: Carolina Soto mostró su cita infaltable cada nocheLa presentadora colombiana compartió por medio de sus redes sociales la cita que no puede faltar a diario Leer más ⮕

Halloween a otro nivel en Bogotá: esta familia creó su propia casa embrujadaInfórmese aquí sobre las noticias de hoy en Colombia y el mundo Leer más ⮕

Orígenes y significado del 'Trick or Treating' en HalloweenLa tradición de regalar dulces en Halloween, conocida como 'trick or treating' (truco o trato) en inglés, tiene sus raíces en diversas costumbres que se han fusionado a lo largo del tiempo Leer más ⮕

Shakira, orgullosa con su decoración de Halloween para sus hijos en casaLa cantante adornó su nuevo hogar con murciélagos, calabazas, flores, heno y algunas velas. Leer más ⮕