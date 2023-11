De no tomarse una decisión y una corrección, vamos a tener fallas: advertencia de EPS Sanitas

Hay una gran preocupación en los pacientes de la EPS Sanitas con toda la situación por la falta de pago a Cruz Verde. La farmacia anunció la suspensión del suministro de medicamentos que están fuera del Plan Básico de Salud (PBS) a los afiliados partir del 15 de noviembre.

En A Lo Que Vinimos, Juan Pablo Rueda, presidente de la EPS Sanitas dijo que no hay recursos para pagar la deuda a Cruz Verde y que la operación del sistema es muy grave, si no se hace una corrección habrá fallas.Tenemos que garantizar que haya medicamentos, son pacientes que tienen unas condiciones de salud complejas, son pacientes crónicos y tenemos que garantizarlo.

Hemos desplegado todas las acciones que estén a nuestro alcance para avanzar en solucionar esta coyuntura y que se garantice el acceso, pero eso solo lo vamos a lograr si contamos con el concurso y apoyo del Gobierno que es que tiene que tomar las decisiones importantes.Le deben 400. headtopics.com

Para pagar esos 400.000 millones de pesos no hay recursos dentro de la EPS Sanitas porque no los hemos recibido del Gobierno, pero estoy seguro de que sí hay recursos en el Gobierno y que el esfuerzo fiscal para corregir no solo esa deuda sino las deudas globales en los no PBS que ascienden a los casi 2.6 billones de pesos, son un esfuerzo posible para el Gobierno y es responsabilidad nuestra pero sobre todo del Gobierno garantizar que haya recursos para atenderlos.

Desde el punto de vista fiscal hay que hacer esfuerzos, pero que nosotros lo vemos posible dentro del marco fiscal que tiene el sector. El ministro y el presidente han dicho que les han girado los recursos de acuerdo con la ley, 7.8 billones de pesos headtopics.com

Nosotros hemos recibido pagos mensuales como como lo indica la ley, lo que pasa es que esos pagos que hemos recibido no son suficientes para cubrir el costo de las atenciones que reciben nuestros afiliados y hay que decir acá que la ley también indica que el Gobierno tiene que financiar de manera sostenible el sistema de salud, entonces la responsabilidad de la ley no es solamente pagar con una regularidad, sino la responsabilidad de la ley también es garantizar que los recursos...

