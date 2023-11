Cuidado con las estafas en línea durante la temporada de fin de año

Se acerca la temporada de fin de año y los dueños de lo ajeno se preparan para intensificar su accionar buscando apoderarse de su dinero y, por supuesto, de información sensible para las personas, aprovechando que, por esta época, la gente en medio del corre corre de las compras y los preparativos de las novenas, la Navidad y la despedida del año, suele bajar la guardia en materia de seguridad, lo cual es la oportunidad de oro para los delincuentes, quienes ya no solo actúan en el mundo físico sino también en el virtual.(Lea también: Así funciona la estafa del millón de pesos diario vía WhatsApp) Aunque las modalidades de estafas y robos, especialmente a través de los canales digitales no solo se ha intensificado sino que pueden ser tan variadas como la misma imaginación lo permita, analistas de Grupo Bancolombia han detectado las tres modalidades más usadas, pero, además, proporcionan algunas recomendaciones par evitar que más incautos caigan en esas trampa





ELTIEMPO » / 🏆 2. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Águilas y Medellín, los dos con punto invisible: así quedó el grupo de los ochoQuedaron definidas las posiciones de los equipos que estarán en los cuadrangulares. Tabla de posiciones y resultados.

Fuente: CaracolRadio - 🏆 20. / 52 Leer más »

Falla técnica deja sin servicio los canales digitales de BancolombiaEconomía | Un fin de semana de pesadilla tuvieron los empleados de Bancolombia este puente festivo, luego de que una falla técnica dejara sin servicio los canales digitales del banco más grande del país. Esta fue la disculpa del presidente de la empresa⬇️

Fuente: elcolombiano - 🏆 6. / 78 Leer más »

Capturan a cuatro presuntos responsables del secuestro de Luis Manuel DíazSegún la Policía Nacional los capturados hacen parte del grupo delincuencial ‘Los Primos’.

Fuente: WRadioColombia - 🏆 26. / 50 Leer más »

Cuidado con los menores: 3 claves para prevenir bullying en el entorno digitalLos profesores en Colombia enfrentan la necesidad urgente de gestionar habilidades socioemocionales en un entorno digital en evolución.

Fuente: ElUniversalCtg - 🏆 16. / 59 Leer más »

Recomendaciones para el cuidado de los niños en las Fiestas de IndependenciaSe considera de vital importancia que los menores cuenten con la supervisión de un adulto responsable durante estas festividades.

Fuente: ElUniversalCtg - 🏆 16. / 59 Leer más »

Así responden los hoteleros ante los nuevos hábitos de los viajerosLos avances tecnológicos, las preocupaciones de salud y la sostenibilidad son algunas de las nuevas prioridades que están demandando los viajeros.

Fuente: ElUniversalCtg - 🏆 16. / 59 Leer más »