Cuándo comenzará la Ley Seca por las elecciones regionales del domingo

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1702 de 2023 que contempla las garantías electorales y de orden público de cara a las elecciones regionales del domingo 29 de octubre.(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

El documento tiene 33 artículos y fue firmado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y los ministros del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Transporte y Minas y Energía.

Un primer punto que establece el decreto es la denominada Ley Seca. En esta ocasión, la prohibición para la venta y consumo de bebidas embriagantes empieza el sábado 28 de octubre a las 6 p.m. y va hasta el lunes 30 de octubre a las 6 a.m.En ese sentido, los colombianos podrán salir a bailar y tomar el viernes 27 de octubre, pero no lo podrán hacer el sábado 28. headtopics.com

También da la potestad para que cada alcalde, según las recomendaciones de seguridad, decrete toque de queda para prevenir posibles alteraciones del orden público. Y los pasos fronterizos terrestres y fluviales autorizados se cierran entre las 6 p.m. del 28 de octubre y las 4 p.m. del domingo 29 de octubre.

- El domingo está prohibida toda clase de propaganda, manifestaciones, comunicados y entrevistas con fines políticos electorales a través de radio, prensa, televisión, así como la propaganda móvil, estática o sonora. headtopics.com

- Los testigos electorales pueden acceder el día de las elecciones a los puestos de votación desde las 7 a.m. Para ingresar, deberán identificarse con la cédula de ciudadanía y la respectiva credencial diligenciada y firmada por la autoridad electoral.- En la jornada electoral no podrán usarse, dentro del puesto de votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video, entre las 8 a.m. y las 4 p.m.

