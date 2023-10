Cristian Halaby denuncia por videos falsos al Jefe de debate de campaña de Andrés Julián Rendón

En las últimas horas se conoció el documento de la denuncia interpuesta por el candidato a la Gobernación de Antioquia, Cristian Halaby, contra Horacio Gallón, Jefe de Debate de la campaña de Andrés Julián Rendón.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q La acción legal fue instaurada por los delitos de injuria y violación a los derechos morales de autor por la presunta manipulación y difusión de un video, por parte de Gallón.

El video grabado durante la última reunión en la que participaron los candidatos a la Gobernación, Halaby, Tobón, Gómez y Suárez, habría sido manipulado malintencionadamente para ser usado como campaña negra, afectando el buen nombre de los que allí aparecían. headtopics.com

Lea también Blinken y el canciller chino preparan un posible encuentro de Biden y Xi JinpingEl documento con fecha del 25 de octubre, fue radicado ante la Unidad de Asignaciones de la Fiscalía.

Leer más:

minuto30com »

“La Central Ganadera de Medellín no se puede mover, de eso depende nuestra soberanía alimentaria”: Cristian HalabyLa Central Ganadera recibe el 43% de la porcicultura del país, abastece 700 carnicerías, y emplea 3.000 personas. Leer más ⮕

Juez no avala prueba en caso contra el jefe de Protección de la PresidenciaLa Fiscalía apeló la decisión sobre búsqueda de información sobre tres uniformados. Leer más ⮕

Tres cabecillas del Clan del Golfo muertos por desafiar al nuevo jefeDOLAR Leer más ⮕

Asesinan a tres cabecillas del Clan del Golfo tras desafiar al nuevo jefeTres cabecillas del Clan del Golfo han sido asesinados por esa misma organización en un lapso de ocho meses, en lo que parece ser una purga interna de la nueva comandancia para fidelizar a la fuerza a todos los integrantes. Leer más ⮕

Jefe de protección de Petro no aceptará cargos por polígrafo a exniñera de Laura Sarabia: abogadoLa defensa del coronel Carlos Feria aseguró que su cliente no aceptará cargos y no va a negociar con la Fiscalía. Leer más ⮕

“Estoy cansado jefe”: carro por poco se desbarata en Bogotá tras ser usado en curioso trasteoTwitter: bluradioco | Facebook: BluRadio | Instagram: BluRadio Leer más ⮕