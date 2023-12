Crisis financiera en el hospital público de Medellín

A pocos días de que termine la administración de Daniel Quintero en Medellín se agudizó la crisis financiera del Hospital público más importante de la ciudad. En Caracol Radio tenemos el recuento de los cuestionamientos que más han sonado durante los últimos días sobre el tema.

El primero tiene que ver con las deudas con el personal, estamos hablando de que son alrededor de 700 contratistas, que están a través de empresas tercerizadoras, a quienes el pasado viernes 15 de diciembre les pagaron solo la prima pero aseguran que les siguen adeudando el salario de lo que corresponde a noviembre y diciembre, temen que no les paguen teniendo en cuenta que sus contratos vencen el próximo 31 de diciembre y advierten que en ocasiones anteriores ha sucedido que cuando culminan el vínculo laboral no se han puesto al día con los pagos de los profesionales de la salud. Ha sido tan compleja la falta de recursos que muchas de estas personas advierten que no han podido presentarse a trabajar porque no tienen ni para los pasajes





