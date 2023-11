Crisis en el sistema de salud colombiano

En Colombia, las discusiones sobre el sistema de salud se muestran cada vez más complejas. Y no es para menos.Asuntos como el creciente desabastecimiento de medicamentos y la iliquidez financiera de algunas EPS no ofrecen el mejor contexto.A las agudas discusiones de la reforma a la salud en el Congreso de la República, que ya va por su segunda legislatura allí, se suman la situación de la EPS Sanitas y su deuda con el dispensario de medicamentos Cruz Verde.

Si bien la empresa pudo atender la crisis de negación a la entrega de medicamentos no PBS (Plan Básico de Salud) por parte de la Cruz Verde a sus pacientes, el Gobierno Nacional insiste en que la responsabilidad radica en manejos inadecuados de sus finanzas.La EPS, por su parte, alega que la iliquidez financiera y las deudas, que cada vez se acumulan en cifras más grandes, se debe a los incumplimientos estatales en la entrega de los recursos completos con los que funciona el sistema de salud colombiano.En el marco de esta crisis, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habló con 6AM Hoy por Ho

ELTIEMPO: Cruz Verde suspende entrega de medicamentos a usuarios de EPS SanitasPleito Cruz Verde - Sanitas: EPS anunció medidas para entrega medicamentos No PBS. ➤ Cruz Verde ya no será el encargado de la entrega de medicamentos No PBS a afiliados de Sanitas.

PORTAFOLİOCO: Cruz Verde suspende entrega de medicamentos No PBS a afiliados de EPS Sanitas Medicamentos No PBS de Sanitas sanitas_eps serán entregados por Audifarma. La decisión se toma antes de que Cruz Verde CruzVerdeCo deje de suministrar a los pacientes a partir de este 15 de noviembre, como había anunciado. Detalles ⬇️

ELTIEMPO: Cruz Verde deja de entregar medicamentos No PBS a afiliados de SanitasA partir de mañana, 15 de noviembre, el gestor farmacéutico Cruz Verde ya no será el encargado de entregar los medicamentos No PBS a afiliados de la EPS Sanitas. Esto tras la decisión del propio Cruz Verde de no seguir prestando este servicio (solo en el caso de los No PBS) a Sanitas debido a deudas que la EPS ha venido acumulando. Ante eso, Sanitas anunció hoy que tomará medidas y que habrá un nuevo gestor encargado de ese proceso.

VANGUARDİACOM: Sanitas logra acuerdo con Audifarma para garantizar suministro de medicamentosLa EPS Sanitas logró un acuerdo con Audifarma para garantizar el suministro de medicamentos del Plan de Beneficios de la Salud , PBS, ante la crisis financiera que enfrenta. Droguerías Cruz Verde dejará de suministrar medicamentos a los pacientes de Sanitas.

ELTIEMPO: Sanitas asumirá la financiación de medicamentos no incluidos en el Plan Básico de SaludAunque parece haber una luz al final del túnel para 30.000 usuarios con el anuncio del EPS Sanitas que la entrega de medicamentos que no hacen parte del Plan Básico de Salud (PBS) se hará a través de Audifarma, todavía hay muchas dudas en el aire respecto a cómo funcionará la dispensación.

ELHERALDOCO: Petro y Uribe chocan en el debate sobre la reforma a la saludPetro y Uribe acuerdan conversar sobre el proyecto pero chocan en si se para para ello el debate o no. Sigue a paso de tortuga la reforma a la salud. Esto luego de que varios congresistas opositores e independientes se salieran del Salón Elíptico argumentando que no había garantías para el debate en medio de las votaciones de las proposiciones no avaladas por el Gobierno sobre artículos que abordan temas cruciales sobre las acreencias de las EPS , las prestaciones económicas y los recursos de las entidades territoriales.

