Contraloría declara caso Sanitas y Cruz Verde de “impacto nacional” y anuncia investigaciones

Como bien es sabido, Cruz Verde aseguró que Sanitas tenía cartera vencida por más de 400.000 millones de pesos y que ese monto hacía inviable la operación, por lo que suspendió la entrega de medicamentos no incluidos dentro del Plan Básico de Salud para los afiliados a esa EPS.

El caos es tal, que el mismo Ministerio de Salud convocó a una rueda de prensa para explicar las dimensiones del caso y tomar cartas en el asunto y aseguró que Sanitas “cumple por que cumple” y que es su obligación asegurar la entrega de todo tipo de medicamentos a los pacientes que se están viendo afectados por esa medida de la droguería.

Bajo ese contexto, el ente de control aseguró que este caso impacta a todo el país y por ello requiere de toda la atención tanto de la Contraloría como de las demás entidades reguladoras como del Gobierno Nacional. headtopics.com

Con dicha declaratoria, la Contraloría busca “obtener resultados rápidos con el fin de evitar un posible detrimento en los recursos de la salud, sobre los cuales este organismo de control ejerce un seguimiento permanente”.

Con documentación y valentía, la líder Mayerlis Camelo, insiste en defender el área de cesión de su comunidad. headtopics.com

Por ahora, la EPS Sanitas solo se limitó a decir que “están buscando alternativas” para la crisis, pero no ha detallado cómo logrará entregarle las medicinas a ese porcentaje de sus afiliados que se quedó sin proveedor con la medida de Cruz Verde.

“Desde que recibimos la notificación unilateral y abrupta por parte de Cruz Verde estamos buscando alternativas y activando planes de contingencia para que la dispensación de medicamentos no PBS se vea lo menos afectada posible”, aseguró la EPS. headtopics.com

Cruz Verde supende la entrega de medicamentos para afiliados a EPS SanitasDesde el próximo 15 de noviembre Cruz Verde dejará de entregar medicamentos que están fuera del plan de beneficios a los afiliados de Sanitas. Leer más ⮕

Cruz Verde dice que suspendería medicamentos ambulatorios a pacientes de la EPS SanitasLa cadena de droguerías dijo que será desde el 15 de noviembre y que medida fue comunicada a la EPS. Leer más ⮕

Cruz Verde suspende entrega de medicamentos para afiliados a EPS SanitasMediante comunicado, Cruz Verde informó que dejará de suministrarle los medicamentos no PBS, Plan Beneficios en Salud, a la EPS Sanitas. Leer más ⮕

Cruz Verde no dará medicamentos que no estén en plan básico de EPS SanitasSegún Cruz Verde, la determinación se debe a que EPS Sanitas viene acumulando deudas de medicamentos en insumos no PBS por casi $400.000 millones Leer más ⮕

Cruz Verde no dará más medicamentos a SanitasLa implementación de esta medida impactará a aproximadamente 6 millones de personas afiliadas a Sanitas. Leer más ⮕

Cruz Verde suspenderá entrega de medicamentos para afiliados a EPS SanitasEsto debido a una deuda del orden de los 400 mil millones de pesos. Leer más ⮕