¿Consola o computadora? Ingenieros de sistemas de México lanzan guía para armar una PC gamer con poco presupuesto

En el mundo de los videojuegos, se mantiene eternamente activo el debate de qué plataforma es mejor para jugar: las consolas o el computador. Mientras los usuarios de Xbox o PlayStation argumentan que sus consolas están hechas específicamente para optimizar y facilitar la experiencia, los usuarios de computadora defienden que un PC tiene muchas más posibilidades de mejora y personalización.

Sin embargo, comprar un computador con la tarjeta graficadora, la memoria RAM alta capacidad necesaria para dar el mejor rendimiento en los juegos puede costar precios exorbitantes. Es por eso que muchos prefieren armar de cero su equipo, para gastar cantidades bastante menores de dinero. Pues bien, los ingenieros de sistemas de la Universidad Tecmilenio de Monterrey, México, lanzaron una guía práctica para quienes quieren armar una PC gamer con poco presupuesto





ELTIEMPO » / 🏆 2. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

López Obrador celebra los 52 oros de México y su tercer lugar en los Juegos PanamericanosÚltimas noticias de Medellín, Antioquia y Colombia

Fuente: minuto30com - 🏆 13. / 61 Leer más »

Los Hawks de Trae Young debutarán en México ante los Magic de BancheroÚltimas noticias de Medellín, Antioquia y Colombia

Fuente: minuto30com - 🏆 13. / 61 Leer más »

Los derechos de los pueblos indígenas están en 'retroceso', advierte lideresa de MéxicoÚltimas noticias de Medellín, Antioquia y Colombia

Fuente: minuto30com - 🏆 13. / 61 Leer más »

Opciones para iniciar un pregrado universitario sin puntaje alto en la prueba IcfesEsta es una prueba obligatoria para ingresar a muchas de las universidades del país y en algunas no es posible ser admitido si no se cumple con la puntuación establecida internamente. Sin embargo, si usted no sacó un puntaje alto en esta prueba existen diferentes opciones para iniciar su pregrado universitario. Preste atención a estos datos:(Lea también: Universidades públicas, las mejores para estudiar Veterinaria en Colombia, dice ‘ranking’)¿Hay universidades que no usan el sistema Icfes?Hay universidades que tienen su propio sistema para evaluar a los aspirantes, tales como la Universidad de Antioquia, la Universidad de Cartagena y la Universidad Nacional, mientras que en la Universidad del Norte solicitan adjuntar las notas de los dos últimos años de colegio además de otros documentos. Por otro lado, el instituto Sena, la Universidad Eafit y la Universidad Simón Bolívar piden presentar los resultados del Icfes, pero no exigen un puntaje mínimo para el proceso de admisión y matrícula. Además, dicen qué carreras estudiar si le encanta la lectura

Fuente: pulzo - 🏆 27. / 50 Leer más »

Panamericanos: Brasil y Colombia apuntan a la final del béisbolLos anfitriones enfrentarán a México y los cafeteros a Panamá.

Fuente: ElUniversalCtg - 🏆 16. / 59 Leer más »

Cae red que falsificaba documentos para tramitar visa a Estados Unidos“Los Hunters” falsificaban historias clínicas y también enviaban migrantes a los “coyotes” en México.

Fuente: CaracolRadio - 🏆 20. / 52 Leer más »