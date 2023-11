¿Conoceremos la versión de Piqué sobre la ruptura con Shakira? Esto dijo el español

En los últimos meses todos hemos conocido la versión de la cantante colombiana Shakira sobre su separación del empresario y ex deportista español Gerard Piqué.

En una entrevista televisiva que le concedió al ex futbolista del Real Betis Joaquín Sánchez, el ex defensa del Barcelona FC abordó con pinzas y humor el asunto. Tras ochenta minutos de conversación sobre su carrera y negocios, Sánchez le formuló la pregunta de rigor a Piqué y este supo irse con elegancia por las ramas. “Todas las historias tienen dos versiones. ¿Por qué no conocemos la tuya todavía?”, dijo Sánchez.

Aunque en el mundo del espectáculo nada está cantado para siempre, al parecer las audiencias se quedarán sin conocer el lado de la historia de Gerard Piqué. O al menos no la conocerán de sus labios, porque sus familiares sí han filtrado datos que no dejan bien parada a la cantante de Dónde están los ladrones. headtopics.com

Este trágico suceso nos recuerda la necesidad de trabajar juntos para garantizar la seguridad y la paz en nuestras comunidades, y de brindar apoyo a las familias afectadas por la violencia. Fotos tomadas de redes sociales/VANGUARDIAOjo con ‘las cosquilleras´: Grupo de mujeres son señaladas de hurtos en Centro de Bucaramanga

¿Conoceremos la versión de Piqué sobre la ruptura con Shakira? Esto dijo el españolDOLAR Leer más ⮕

Shakira cambió letra de «la Bicicleta» omitiendo a Piqué en vivoShakira cambio letra a 'la Bicicleta' omitiendo a Piqué en la interpretación en vivo del tema al lado de Carlos Vives. Leer más ⮕

Piqué siente que 'no vale la pena' contar su parte de la historia con ShakiraPeriodista del Politécnico Grancolombiano amante del fútbol y el deporte. Creo en las nuevas tendencias y tecnologías que ofrecen las redes sociales. Actualmente periodista digital de Blu Radio.En Twitter Jose_Villa121 En Instagram: josevilla121 Leer más ⮕

“Una millonada”: Esto vale el pantalón que usó Shakira en su presentación con Carlos VivesLa artista vistió unos costosos pantalones tornasolados con brillantes que pertenecen a la renombrada empresaria italiana Chiara Ferragni. Leer más ⮕

Shakira usó millonario pantalón en sorpresa a Carlos Vives: esto cuestaLa barranquillera deslumbró con la sorpresa a su amigo Carlos Vives y el look que lució en tarima. Conozca los detalles. Leer más ⮕

¿Gerard Piqué dará su versión completa sobre lo que pasó con Shakira? Esto dijoEl exfutbolista habló del tema. Leer más ⮕