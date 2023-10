Con ofensiva canción, periodista paisa de Win Sports puso en duda que ‘Millos’ sea un equipo grande

cantándole un reguetón. La insólita situación molestó a algunos de sus colegas, quienes terminaron regañados porque, supuestamente, se quedan callados cuando ‘Millos’ juegan mal.

“Este equipo no enamora”, Vélez criticó el desempeño de Millonarios e incluso aseguró que no merecía el título del semestre anteriorAl igual que Eduardo Luis, Julián parafraseó la canción ‘Monastery’ de Feid y Ryan Castro. Esto le permitió lanzar una frase que cuestionó el que Millonarios sea uno de los equipos grandes del fútbol colombiano.

“Que tiene tu Millos que te veo encartao, eso de que es grande aún no lo has demostrado. Si con Junior no pudimos, con Chicó nos hundimos. Lo de que es grande, eso no lo sentimos”, Julián CéspedesTras cantar la canción que no gustó a sus compañeros de ‘Saque Largo’, Julián Céspedes aseguró que ellos no critican a Millonarios de la misma forma como critican a otros equipos grandes. headtopics.com

“Qué raro que cualquier equipo grade en Colombia flaquea y lo cogemos a garrote (...) Pero si es Millonarios: no, no, eso es una estrategia para hacer sufrir a la hinchada”, Julián Céspedes“¡Dejen de ser descarados! Millonarios no está jugando absolutamente a nada. ¿Que es el campeón? Sí, y nadie se lo quita. Pero hoy no está jugando absolutamente a nada”, Julián CéspedesEl rap es mi primer amor, pero no rapeo.

