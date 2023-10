“Cuando estamos juntos en la Alcaldía y la Gobernación gana el Junior”: Char. La instalación que dio apertura se realizó en la Plaza de la Paz al que asistieron delegados por parte dely autoridades territoriales . Asimismo, participaron organismos de control y delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el departamento.

Pese a sus esfuerzos por cumplirle a la democracia y llegar puntual a su trabajo, esto último no iba a ser posible por los retrasos que se presentaron en la IE donde la jornada electoral no inició a las 8:00 a.m. cómo fue estipulado por la Registraduría.Desde muy temprano los Galaperos concurren de manera fluida a esta sede donde hay habilitadas 3938 personas y 12 mesas instaladas.

En Puerto Colombia el panorama no fue distinto. Los porteños asistieron a vitar de manera masiva, pacífica y “a conciencia”.Así lo aseguró Antonio Suárez Jiménez, quien es su fragante en la IE Turística Simón Bolívar, y manifestó que siempre ha votado ahí y se caracteriza por ser un puesto tranquilo. headtopics.com

Algunos semáforos, como el de la carrera 30 con calle 26, estuvieron apagados, lo cual ocasionó el represamiento vehicular. Además, la ciudadanía denunció que no hubo presencia de agentes de la Policía de Tránsito de Soledad lo que afectó la movilidad principalmente durante la tarde.

Otro de los puntos de votación que tuvo alto movimiento de votantes es la Institución Educativa Simón Bolívar donde los ciudadanos aseguraron que “le madrugaron” a la democracia. Sin embargo, reportaron que los puntos de votación no tenían verificación electrónica de la mesa en la que estaban habilitados y solo estaba, afuera de los colegios, el listado impreso.Las elecciones se vivieron masivamente en el sur del departamento. headtopics.com

