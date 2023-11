Colombia y Brasil se enfrentan en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026

Colombia y Brasil se enfrentan este jueves en el Estadio Metropolitano Roberto Mélendez de Barranquilla, en el juego válido por la quinta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La acción de tutela pretendía ordenar a la Corte Suprema de Justicia devolver la terna al primer mandatario por estar compuesta solo por mujeres. El Consejo de Estado hizo unas precisiones al respecto.

Otty Patiño pide una "reunión urgente" entre el ELN y Gobierno para tratar el flagelo del secuestro El jefe negociador del Gobierno en los diálogos con el ELN, Otty Patiño, envió una misiva a Pablo Beltrán con el fin de que pueda originarse un encuentro en el que se aborde el asunto del secuestro, crimen que genera"rechazo e indignación

ELTIEMPO: Eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026: Colombia vs. Brasil y Argentina vs. UruguayFaltan pocas horas para que se juegue la quinta de 18 jornadas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, con partidos atractivos como el Colombia vs. Brasil y el Argentina vs. Uruguay. Además, hay selecciones como Perú y Bolivia que buscan su primer triunfo.

FUTBOLRED: Colombia y Brasil se enfrentan en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026Las selecciones de Colombia y Brasil se enfrentarán este jueves en Barranquilla, en la quinta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, con la mirada puesta en conseguir tres puntos que les den un impulso definitivo tras varias actuaciones irregulares.

PUBLİMETROCOL: Partido de Colombia contra Brasil en las eliminatorias suramericanasEste jueves 16 de noviembre se enfrentan Colombia y Brasil en el quinto partido de las eliminatorias suramericanas para la Copa del Mundo de 2026. Brasil enfrenta importantes ausencias por lesión de jugadores clave, lo que podría darle una oportunidad a Colombia para conseguir la victoria.

BOLIVIA VS PERÚ: Vea aquí la transmisión del partido

ELTIEMPO: La Selección Colombia se prepara para enfrentar a Brasil y Paraguay en la eliminatoria suramericanaLa Selección Colombia se prepara para afrontar los próximos partidos, luego de tres empates consecutivos en la eliminatoria suramericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026. La selección enfrentará a Brasil y Paraguay por las fechas 5 y 6 de la eliminatoria. Para el partido en la ciudad de Barranquilla, las autoridades han tomado medidas para que la jornada deportiva se lleve a cabo con la mayor tranquilidad posible. Se estima que para garantizar la tranquilidad de los turistas que lleguen a la capital del Atlántico a disfrutar del encuentro futbolero se destinarán unos 1.300 uniformados de la Policía.

CARACOLRADİO: Brasil vence a Colombia en el Metropolitano⏰ 3' G⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️L de Brasil : anota Gabriel Martinelli ⚽️ FCFSeleccionCol 0-1 CBF_Futebol 🏟 Metropolitano 🏆 Eliminatorias 🗓 Fecha 5 📻 Siga la transmisión del partido por El Fenómeno del Fútbol y el minuto a minuto aquí:

