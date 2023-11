Colombia y Brasil se enfrentan en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026

Las selecciones de Colombia y Brasil se enfrentarán este jueves en Barranquilla, en la quinta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, con la mirada puesta en conseguir tres puntos que les den un impulso definitivo tras varias actuaciones irregulares.

Al duelo que se disputará en el estadio Metropolitano, los anfitriones llegan en el quinto puesto con seis puntos, producto de una victoria y tres empates en los que el equipo ha mostrado un buen rendimiento pero no ha terminado de encontrar su mejor nive

ELTIEMPO: Eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026: Colombia vs. Brasil y Argentina vs. UruguayFaltan pocas horas para que se juegue la quinta de 18 jornadas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, con partidos atractivos como el Colombia vs. Brasil y el Argentina vs. Uruguay. Además, hay selecciones como Perú y Bolivia que buscan su primer triunfo.

PUBLİMETROCOL: Partido de Colombia contra Brasil en las eliminatorias suramericanasEste jueves 16 de noviembre se enfrentan Colombia y Brasil en el quinto partido de las eliminatorias suramericanas para la Copa del Mundo de 2026. Brasil enfrenta importantes ausencias por lesión de jugadores clave, lo que podría darle una oportunidad a Colombia para conseguir la victoria.

FUTBOLRED: Colombia actualiza la nómina para el duelo contra BrasilNéstor Lorenzo actualizó el estado de la nómina de Colombia para el crucial duelo contra Brasil , este jueves (7:00 p.m.) en Barranquilla, por las Eliminatorias al Mundial 2026. Está tranquilo con sus opciones, se muestra ambicioso por la victoria pero reconoce que las virtudes del rival y las bajas propias, como la de Jhon Arias, tienen un peso.

CARACOLRADİO: El director técnico de la Selección Colombia habla sobre el partido contra BrasilNéstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia , se refirió al choque de este jueves ante Brasil , por la quinta fecha de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El estratega argentino expresó su deseo por conseguir el primer triunfo ante los pentacampeones del mundo.

ELCOLOMBİANO: Brasil y Colombia se enfrentan en la EliminatoriaAmbos equipos tendrán bajas en este encuentro por fecha 5 de Eliminatoria. Brasil sin Neymar como principal ausencia y Colombia que busca suplir la ausencia de Jhon Arias por lesión. Colombia ha enfrentado 14 veces en Eliminatorias, no ha ganado en ninguna ocasión: 7 victorias y 7 derrotas.

FUTBOLRED: Luis Díaz en Colombia vs. Brasil: partido especial en Eliminatoria🏆CopaBetPlay 🗓️Final - Ida Millonarios 1 🆚 1 Nacional ⏰ Terminó el partido Siga el juego en VIVO 👇

