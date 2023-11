Colombia vence a Brasil por primera vez en las Eliminatorias Suramericanas al Mundial

La selección colombiana venció este jueves por primera vez a Brasil por las Eliminatorias Suramericanas al Mundial y se impuso por 2-1 con un doblete de Luis Díaz en el estadio Metropolitano de Barranquilla. En el emotivo duelo de la quinta jornada de las eliminatorias al Mundial de 2026, la Canarinha había tomado la ventaja con una anotación de Gabriel Martinelli y se enfrentó en un golpe a golpe con los anfitriones, que salieron a buscar el resultado y se llevaron tres puntos claves.

Con este resultado, Colombia escaló al tercer lugar con nueve puntos, mientras que Brasil cayó al quinto lugar con siete unidades. El equipo de Fernando Diniz salió a aplastar a los locales y en un inicio huracanado creó la primera oportunidad en el minuto 1 en una gran jugada colectiva entre Raphinha y el lateral Emerson Royal, que mandó un centro para Vinicius que cabeceó y mandó el balón por encima de la portería de Camilo Varga

:

ELTIEMPO: Eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026: Colombia vs. Brasil y Argentina vs. UruguayFaltan pocas horas para que se juegue la quinta de 18 jornadas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, con partidos atractivos como el Colombia vs. Brasil y el Argentina vs. Uruguay. Además, hay selecciones como Perú y Bolivia que buscan su primer triunfo.

Fuente: ELTIEMPO | Leer más »

FUTBOLRED: Colombia y Brasil se enfrentan en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026Las selecciones de Colombia y Brasil se enfrentarán este jueves en Barranquilla, en la quinta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, con la mirada puesta en conseguir tres puntos que les den un impulso definitivo tras varias actuaciones irregulares.

Fuente: futbolred | Leer más »

NOTİCİASCARACOL: Colombia y Brasil se enfrentan en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 Colombia y Brasil se enfrentan este jueves en el Estadio Metropolitano Roberto Mélendez de Barranquilla, en el juego válido por la quinta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La acción de tutela pretendía ordenar a la Corte Suprema de Justicia devolver la terna al primer mandatario por estar compuesta solo por mujeres. El Consejo de Estado hizo unas precisiones al respecto. Otty Patiño pide una "reunión urgente" entre el ELN y Gobierno para tratar el flagelo del secuestro El jefe negociador del Gobierno en los diálogos con el ELN, Otty Patiño, envió una misiva a Pablo Beltrán con el fin de que pueda originarse un encuentro en el que se aborde el asunto del secuestro, crimen que genera"rechazo e indignación”

Fuente: NoticiasCaracol | Leer más »

CARACOLRADİO: Colombia vs. Brasil EN VIVO: Fecha 5 de Eliminatorias al Mundial 2026⏰ 90' Termina el partido ¡Triunfo histórico de Colombia en Eliminatorias ! ⚽️ FCFSeleccionCol 2-1 CBF_Futebol 🏟 Metropolitano 🏆 Eliminatorias 🗓 Fecha 5 📻 Siga la transmisión del partido por El Fenómeno del Fútbol y el minuto a minuto aquí:

Fuente: CaracolRadio | Leer más »

CARACOLRADİO: Colombia vence a Brasil en las Eliminatorias🤩🇨🇴 ¡Por fin le ganamos a Brasil ! Luis Díaz le da un triunfo histórico a la Selección Colombia ⚽🔥 El guajiro anotó un doblete con dos remates de cabeza para remontar en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Fuente: CaracolRadio | Leer más »

ELESPECTADOR: Colombia hace historia y derrota a Brasil por primera vez en eliminatoriasLa selección de Colombia logra una histórica victoria sobre Brasil en las eliminatorias, siendo la primera vez que derrotan a los pentacampeones del mundo. Luis Díaz se convierte en la figura destacada del partido al anotar un doblete y llevar al equipo en sus hombros. El padre de Díaz, quien fue liberado recientemente por el ELN, llora de emoción en la tribuna mientras su hijo le dedica el triunfo.

Fuente: elespectador | Leer más »