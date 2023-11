Colombia termina invicta en las eliminatorias al Mundial Norteamérica 2026

De los seis juegos que se disputaron este año en el camino hacia Norteamérica 2026, los criollos ganaron 3 y empataron los restantes. El delantero Luis Díaz, que juega en el Liverpool de Inglaterra, es uno de los dos futbolistas criollos que han marcado 2 anotaciones en las eliminatorias. El otro es Rafael Santos Borré.

Selección Colombia de Néstor Lorenzo registró una marca única en Suramérica: es el único de los 10 cuadros que disputan las eliminatorias al Mundial Norteamérica 2026, que terminó invicto en el 2023., con sus figuras y el poderío ofensivo que mostró a lo largo de las seis jornadas que se jugaron este año,y compañía, que es la vigente campeona del mundo y lidera el ranking de la Fifa, lograron terminar este año sin perder un juego en las clasificatorias al torneo más importante del fútbol internacional.Lo mismo le pasó en su visita a Barranquilla el jueves pasado, cuando Colombia se impuso 2-1 en el estadio Metropolitano en el partido de la quinta jornad





