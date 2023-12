Colombia: Sin acuerdo sobre el incremento del salario mínimo para el próximo año

Los más de 2,5 millones de colombianos que ganan actualmente un salario mínimo en Colombia (1’160.000 pesos) tendrán que esperar unos días más para saber cuál será el incremento del próximo año. Los representantes del Gobierno, los sindicatos y los empresarios no lograron llegar a una concertación el viernes, fecha del primer vencimiento legal para decidir de manera consensuada el alza.

(Lea también: Salario mínimo del 2024: lo que separa a sindicatos y empresarios para definir el alza) Sin embargo, la próxima semana continuarían las reuniones extraordinarias entre las partes para poder llegar a un acuerdo a pesar de las diferencias. Aunque la discusión se podría alargar como máximo hasta el próximo 30 de diciembre, las partes le confirmaron a EL TIEMPO que esperan poder acercar posturas antes de Navidad y poder llegar a un acuerdo para que no lo determine el Gobierno vía decreto. “Esperamos una salida negociada al salario mínimo”, manifestó el presidente de la Andi, Bruce Mac Maste





